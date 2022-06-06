Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Скончалась женщина, детская фотография которой стала лицом детского питания Gerber. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба американской компании Gerber Products Company.

Траур

В компании Gerber уточнили, что Энн Тернер Кук, чьё фото стало лицом детского питания производства компании, скончалась в возрасте 95 лет. Компания глубоко опечалена кончиной женщины. Отмечается, что Кук была учителем и писателем.

Как сказано на сайте Gerber, конкурс с целью найти лицо для рекламной кампании детского питания был проведён в 1928 году. Набросок портрета ребёнка, исполненный углем, представила художница Дороти Хоуп Смит, она планировала завершить рисунок в случае своей победы. Этот набросок, который был сделан с Кук, стал победителем конкурса, но компания настояла, чтобы рисунок использовался неоконченным.

Иллюстрация стала так популярна, что в 1931 году компания Gerber утвердила её в качестве товарного знака. При этом личность ребёнка не раскрывалась до 1978 года. На рисунке в разное время «узнавали» звёзд кино и политики, но на самом деле лицом компании была Энн Тернер Кук.