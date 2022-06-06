Донецк, , 05:21 — REGNUM Украинские боевики при отступлении подожгли зерно в хранилищах порта Мариуполя. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на советника главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, были испорчены тонны сельхозпродукции, хранившейся на территории Мариупольского порта — речь идёт о зерне, в том числе кукурузном и пшеничном.

«Противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике», — приводятся слова Гагина.

Отмечается, что пожар тушили «несколько дней, но безуспешно» и «большая часть» испорчена.

5 июня стало известно о том, что власти США не намерены ослаблять антироссийские санкции ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Запад обвинил Россию в блокировке черноморских портов Украины и создании препятствий зерновым поставкам. На что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности гарантировать беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, если Украина разминирует свои морские гавани.

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