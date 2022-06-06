Донецк, 6 июня, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Украинские боевики при отступлении подожгли зерно в хранилищах порта Мариуполя. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на советника главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По его словам, были испорчены тонны сельхозпродукции, хранившейся на территории Мариупольского порта — речь идёт о зерне, в том числе кукурузном и пшеничном.

«Противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике», — приводятся слова Гагина.

Отмечается, что пожар тушили «несколько дней, но безуспешно» и «большая часть» испорчена.

5 июня стало известно о том, что власти США не намерены ослаблять антироссийские санкции ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Запад обвинил Россию в блокировке черноморских портов Украины и создании препятствий зерновым поставкам. На что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности гарантировать беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, если Украина разминирует свои морские гавани.

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