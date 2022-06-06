Благовещенск, , 05:26 — REGNUM Подтоплена дорога в село Кузнецово Магдагачинского района Амурской области. В населённом пункте, с которым из-за паводка невозможно транспортное сообщение, живут 166 человек, в том числе 65 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе правительства Амурской области.

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На затопленном участке дороги работают спасатели. Вода спадает, интенсивность течения снижается.

За сутки через разлив переправили 32 человека, 700 кг грузов и 70 литров топлива. Всего за время работы переправы ею воспользовались 188 человек, было доставлено 458 кг продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня были перекрыты из-за паводка 13 дорог регионального и местного значения.