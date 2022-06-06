Хабаровск, , 05:09 — REGNUM Власти Хабаровского края смягчили с 6 июня ограничения по коронавирусу.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: Смертность из-за COVID-19 упала до самого низкого уровня с весны 2020 года

«Мной принято решение, временно, на период стабилизации эпидситуации по COVID-19, отменить обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей: на предприятиях торговли и общепита, в общественном транспорте, в учреждениях культуры, на стадионах и т.д.⠀

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекций и Роспотребнадзор поддержали мою инициативу», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность из-за последствий заболевания COVID-19 в мире упала до самого низкого уровня с начала весны 2020 года, а число выявленных случаев заражения коронавирусом соответствует уровню октября 2021 года.