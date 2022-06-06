Тегеран, 6 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 5 июня посол Индии в Тегеране был официально вызван генеральным директором департамента министерства иностранных дел Ирана по делам Южной Азии, чтобы выслушать протест Исламской Республики в связи с оскорблением пророка Мухаммеда в индийском телешоу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Заместитель министра иностранных дел на встрече проинформировал посла Индии о глубокой скорби как иранского правительства, так и иранского народа в связи с произошедшим инцидентом.

Посол Индии также выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил, что оскорбление мусульманского пророка совершенно неприемлемо и неуважительно.

Он отметил, что данный вопрос не отражает точку зрения индийского правительства, которое уважает абсолютно все религии, подчеркнув, что виновный в содеянном не занимал государственной должности, однако являлся членом партии.