Тегеран, , 07:48 — REGNUM 5 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем подчеркнул необходимость укрепления потенциала СВМДА в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, находящийся в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана упомянул о важной роли СВМДА в региональных и международных событиях, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления потенциала организации в решении региональных проблем, особенно терроризма и экстремизма.

Кайрат Сарыбай, со своей стороны, приветствовал конструктивное участие и сотрудничество Исламской Республики Иран в региональной деятельности СВМДА. Он также представил отчет о действиях секретариата организации, изложив некоторые планы в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, включая проведение саммита в ближайшие месяцы.