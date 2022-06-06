Бразилиа, , 05:03 — REGNUM В Бразилии коронавирусом заразился бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, который на предстоящих в октябре выборах является основным претендентом на пост главы государства. Об этом пресс-служба политика 5 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Лула да Силва LSE Library

пресс-служба Лулы да Силвы «У экс-президента Лулы да Силвы и его супруги Розанжелы диагностировали COVID-19. Оба чувствуют себя хорошо».

Лула да Силва переносит заболевание бессимптомно, у его 55-летней супруги наблюдаются лёгкие симптомы. Ближайшие дни они проведут в самоизоляции под наблюдением врачей.

76-летний политик в апреле вакцинировался четвёртой (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Весной 2021 года Лула да Силва привился от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac Biotech.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии в 2003–2010 годы. Опросы показывают, что лидер Партии трудящихся на предстоящих в октябре выборах имеет наивысшие шансы вновь стать главой государства.