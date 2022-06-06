Тегеран, 6 июня 2022, 07:51 — REGNUM 5 июня заместитель министра энергетики Ирана по международным делам Мохаммад-Али Фарахнакян заявил, что в Дохе стартует заседание 8-й ирано-катарской совместной экономической комиссии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ближний Восток на карте
Ближний Восток на карте

Фарахнакян заявил, что официальные лица двух стран настаивают на повышении уровня экономического взаимодействия и торговых связей. По его словам, официальные лица стран хотят двигаться в направлении развития сотрудничества и принятия практических шагов для достижения этой цели.

Иранский представитель подчеркнул: «Наиболее важным достижением проведения сессий специализированных комитетов является содействие развитию инфраструктуры торговли. Кроме того, проведение Чемпионата мира в Катаре в ближайшие пять месяцев предоставило исключительные возможности для целого региона, особенно для двух соседних государств».

По данным СМИ, 7 июня в Дохе состоится заседание 8-й ирано-катарской экономической комиссии.