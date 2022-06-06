Тегеран, 6 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. 5 июня заместитель министра энергетики Ирана по международным делам Мохаммад-Али Фарахнакян заявил, что в Дохе стартует заседание 8-й ирано-катарской совместной экономической комиссии. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Фарахнакян заявил, что официальные лица двух стран настаивают на повышении уровня экономического взаимодействия и торговых связей. По его словам, официальные лица стран хотят двигаться в направлении развития сотрудничества и принятия практических шагов для достижения этой цели.

Иранский представитель подчеркнул: «Наиболее важным достижением проведения сессий специализированных комитетов является содействие развитию инфраструктуры торговли. Кроме того, проведение Чемпионата мира в Катаре в ближайшие пять месяцев предоставило исключительные возможности для целого региона, особенно для двух соседних государств».

По данным СМИ, 7 июня в Дохе состоится заседание 8-й ирано-катарской экономической комиссии.