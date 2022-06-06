Прага, , 05:02 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил глава МИД Чехии Ян Липавский. Об этом он сообщила 5 июня в своём Twitter.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Липавский рассказал, что находится на карантине из-за заражения коронавирусом и вынужден участвовать в переговорах с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в режиме видеоконференции. Глава МИД Чехии отметил, что благодаря современным технологиям, ему с коллегой из Индии удалось обсудить актуальные вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заражении коронавирусной инфекцией главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. 75-летний Боррель находится на карантине, в соотвествии с существующими правилами.

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