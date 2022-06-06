Волгоград, , 05:02 — REGNUM В Волгоградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, который пропал трое суток назад. По предварительным данным, он утонул, сообщает следственное управление СКР по региону.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мальчик, проживавший в одном из хуторов Даниловского района Волгоградской области, пропал 3 июня. По данному факту завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Правоохранители установили, что в тот день ребёнок с друзьями отдыхал на берегу реки Медведица, и «в какой-то момент» они подумали, что их восьмилетний друг ушёл домой. Его тело нашли водолазы на дне реки 5 июня.

«По предварительным данным, ребёнок утонул», — говорится в сообщении.

По данному факту расследование продолжается, назначен ряд служебно-медицинских экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля в Волгоградской области наехал на баке и катер, на борту которого находились шесть человек. Погиб мужчина, 12-летний мальчик пропал без вести. Тело ребёнка обнаружили 17 апреля водолазы.

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