Тегеран, , 08:01 — REGNUM 5 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что три острова в Персидском заливе (Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб) навсегда останутся частью территории Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Хатибзаде написал в своем твиттере: «Даже дюйм территории родины равен всему Ирану».

В своем твиттере представитель МИД отметил, что три острова навсегда останутся неотъемлемой территорией гордого Ирана в самом сердце Персидского залива, поскольку острова являются «зеницей ока страны».

Хатибзаде также отдал дань уважения усердным пограничникам, которые твердо отстаивают дюйм за дюймом территории страны.

Кроме того, представитель министерства иностранных дел Ирана приложил фотографии своего визита границу в Персидском заливе от февраля 2021 года.