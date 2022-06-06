Тегеран, , 08:30 — REGNUM 5 июня министр нефти Ирана Джавад Овджи встретился с двумя европейскими коллегами в Баку, чтобы обсудить глобальный энергетический кризис, экспорт инженерно-технических услуг и оборудования, расширение двусторонних связей, а также другие области сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В кулуарах 27-го Бакинского энергетического форума министр нефти Ирана встретился с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску и министром энергетики Болгарии Александром Николовым.

Министр нефти Ирана отбыл из Тегерана в столицу Азербайджана, чтобы принять участие в 27-м Бакинском энергетическом форуме и провести переговоры с официальными лицами, присутствующими на трехдневном мероприятии.

Тем временем министр нефти Ирана Джавад Овджи и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок туркменского газа через Иран в Азербайджан.