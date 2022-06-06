Тегеран, 6 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 5 июня высокопоставленные официальные лица Ирана и ЮАР провели переговоры, направленные на создание основы для двустороннего сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Хансари, который также возглавляет Организацию информационных технологий страны, встретился со своим южноафриканским коллегой Мохлопи Филлемоном Мапулане.

Переговоры состоялись в Женеве на полях Всемирного саммита по информационному обществу (ВВИО) 2022 года.

Хансари рассказал о достижениях Ирана в области электронных услуг и объявил о готовности страны к сотрудничеству с ЮАР в этом секторе.

Мапулане, заместитель министра связи и цифровых технологий Южной Африки, приветствовал данную инициативу и отметил, что его страна также готова поделиться своим опытом.

Всемирный саммит по информационному обществу, проводимый Организацией Объединенных Наций, является крупнейшим глобальным мероприятием по вопросам информации и коммуникации.

В текущем году ежегодное собрание началось 15 марта. Его заключительная неделя проходила с 30 мая по 3 июня.