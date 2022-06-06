Якутск, , 05:01 — REGNUM В Якутии предположительно от удара током скончалась 13-летняя девочка. Она погибла, когда играла во дворе частного дома в одном из населённых пунктов Олёкминского района республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

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Надзорное ведомство намерено оценить обстоятельства смерти подростка. Проводится проверка. Село, в котором произошло ЧП, не называется.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году девочка из города Ленска в Якутии погибла от удара током в ванной комнате. Она заряжала телефон.