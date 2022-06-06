Тегеран, 6 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Иранец Масуд Абдолмалеки завоевал золотую медаль на чемпионате мира по муай-тай 2022 года в последний день международного спортивного мероприятия, проходившего в столице ОАЭ. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 5 июня.

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С последней золотой медалью сборная Ирана завоевала 18 наград на соревнованиях, в которых приняли участие молодые команды в возрасте до 23 лет и элитные дивизионы со всего мира.

Абдолмалеки победил своего тайского соперника со счетом 29−28 в мужских соревнованиях в весовой категории до 63,5 кг. Иранский спортсмен также одолел своих соперников из Туркменистана, Австралии, США и Швеции, чтобы пройти в финальный матч.

Другой иранский участник соревнований Ясер Пормер проиграл своему казахскому сопернику в весовой категории до 54 кг среди мужчин после его предыдущих побед над иракским и турецким соперниками.

В весовой категории до 75 кг иранка Самира Фатхи уступила хорватской сопернице и завоевала серебряную медаль.

Иран завоевал в общей сложности две золотые медали на чемпионате мира по муай-тай в ОАЭ 2022 года. Первую золотую медаль ранее завоевала Фатеме Хоссейни в весовой категории до 60 кг среди женщин.