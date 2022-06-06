Тегеран, 6 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Иранские борцы вольного стиля завоевали золотую и серебряную медали на международном чемпионате по борьбе в Казахстане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 июня.

Mil.ru Борьба

Медалистами сборной Ирана стали Амирхосейн Заре (золото, 125 кг) и Амирхосейн Фирузпур (серебро, 97 кг).

Ранее сборная Ирана по греко-римской борьбе сумела стать чемпионом с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями на Международном чемпионате по греко-римской борьбе Кубка Турлыханова в Казахстане.

Медалистами сборной Ирана стали Поуя Дадмарз (золото, 55 кг), Алиреза Неджати (золото, 60 кг), Мохаммадреза Гараеи (золото, 72 кг) и Рамин Тахери (золото, 87 кг), Поуя Насерпур (серебро, 60 кг), Пейман Поштам (серебро, 82 кг), Мехди Фаллах (серебро, 97 кг), Амин Мирзазаде (серебро, 130 кг), Мохаммадреза Мохтари (бронза, 77 кг) и Алиакбар Юсефи (бронза, 130 кг).

Международный чемпионат по борьбе (Кубок Турлыханова) проходил 2−5 июня 2022 года в казахстанском Алматы.