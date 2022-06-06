Тегеран, , 10:05 — REGNUM 13-е правительство Исламской Республики Иран объявило развитие энергетической дипломатии одной из приоритетных сфер деятельности государства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Энергетическая дипломатия является главным приоритетом для 13-го правительства в Иране. В области энергетической дипломатии были предприняты значительные шаги от лица соседних государств до стран Южной Америки, при этом Иран может сыграть стратегическую роль в этом отношении.

Торговля газом является одним из способов стать ключевым государством в этой области. Иран использовал так называемые свопы в торговле газом, сумев возродить контракт на вывоз туркменского газа с территории Ирана в Азербайджан.

Как сообщает агентство, дисбаланс между спросом и предложением вынудил министра нефти Ирана Джавада Овджи проявить решимость и наладить напряженные отношения с Туркменистаном, что было вызвано блокированием поставок газа зимой 2016 года.

Отношения между Ираном и Азербайджаном развивались параллельно с ирано-туркменскими отношениями. 21 ноября 2021 года Овджи встретился и провел переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Во время этой встречи Овджи заявил, что Азербайджан обладает благоприятным потенциалом в нефтегазовом секторе, отметив, что с Баку было заключено хорошее соглашение об обмене газом из соседних стран.