Тегеран, 6 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. 13-е правительство Исламской Республики Иран объявило развитие энергетической дипломатии одной из приоритетных сфер деятельности государства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Энергетическая дипломатия является главным приоритетом для 13-го правительства в Иране. В области энергетической дипломатии были предприняты значительные шаги от лица соседних государств до стран Южной Америки, при этом Иран может сыграть стратегическую роль в этом отношении.

Торговля газом является одним из способов стать ключевым государством в этой области. Иран использовал так называемые свопы в торговле газом, сумев возродить контракт на вывоз туркменского газа с территории Ирана в Азербайджан.

Как сообщает агентство, дисбаланс между спросом и предложением вынудил министра нефти Ирана Джавада Овджи проявить решимость и наладить напряженные отношения с Туркменистаном, что было вызвано блокированием поставок газа зимой 2016 года.

Отношения между Ираном и Азербайджаном развивались параллельно с ирано-туркменскими отношениями. 21 ноября 2021 года Овджи встретился и провел переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Во время этой встречи Овджи заявил, что Азербайджан обладает благоприятным потенциалом в нефтегазовом секторе, отметив, что с Баку было заключено хорошее соглашение об обмене газом из соседних стран.