Тегеран, 6 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. 5 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 328, причем три иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще семь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 328», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 64 новых случая заражения COVID-19, при этом 13 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 054 592 пациента из общего числа 7 232 678 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указывается, что 470 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 551 782 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 869 624 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.