Тегеран, 6 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран приветствует продление режима прекращения огня еще на два месяца, согласованное сторонами, вовлеченными в конфликт в Йемене, заявил представитель министерства иностранных дел. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 июня.

Ibrahem Qasim Йемен

«Иран приветствует продление перемирия, предложенное специальным посланником Организации Объединенных Наций», — отметил официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

Иранский дипломат подчеркнул: «Исламская Республика надеется, что политическое решение будет достигнуто, также необходимо установить устойчивое прекращение огня, при этом осада должна быть полностью снята в тени упомянутых усилий».

«Исламская Республика Иран, основываясь на своей стратегической позиции и принципиальной политике, всегда признавала политический путь [единственным] решением йеменского кризиса», — заключил официальный представитель иранского министерства иностранных дел.