Хельсинки, , 04:46 — REGNUM Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари считает «удивительным» отсутствие давления со стороны России после заявки о вступлении в НАТО. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Руководитель финской разведки сообщил, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за её желания вступить в НАТО и в настоящее время «всё достаточно спокойно». Он назвал данный факт «удивительным», выразив надежду на то, что такая обстановка сохранится и далее.

В публикации не уточняется, к какой именно реакции со стороны России готовились в Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО были официально вручены 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. 3 июня перспективы вступления Финляндии в НАТО были обсуждены на встрече Столтенберга с финским премьер-министром Санной Марин.

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