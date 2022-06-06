Вашингтон, 6 июня, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден умышленно скрыл информацию о наступательном характере РСЗО HIMARS, предназначенных для передачи Киеву. Такое заявление сделал обозреватель Аль Канади в статье для иранского издания Javan.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Как указал журналист, Байден подтвердил намерение США поставить Киеву ракетные системы с целью усиления возможностей украинской армии на её территории. Однако американский лидер не уточнил, что РСЗО HIMARS не относится к оборонительному вооружению. Следовательно, Украина получит возможность наносить удары по территории России.

Журналист отметил, что передача такого рода вооружения Киеву означает нежелание Вашингтона достигнуть мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, власти США заявили о намерении передать Украине РСЗО HIMARS при условии, что они не будут использованы для нанесения ударов по территории России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение США о передаче Украине РСЗО HIMARS связано с желанием Вашингтона добиться усиления позиции Киева за столом переговоров с Москвой.