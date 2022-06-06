Якутск, , 04:42 — REGNUM В селе Арбын Намского района Якутии уровень воды превысил критическую отметку. Подтоплены 24 двора и два дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в оперативном штабе республики.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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В селе залиты водой 290 метров дорог. Вынужденно покинули своё жильё пять человек, в том числе трое детей. Пункт временного размещения готов принимать людей.

«Организовано круглосуточное дежурство. Привлечено 25 человек и 4 единицы техники», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вечерний Якустк» уточнял, что река Алдан возле села Арбын вышла из берегов из-за дождей, которые вызывали искусственно для предотвращения лесных пожаров.