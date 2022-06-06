Якутск, 6 июня 2022, 04:44 — REGNUM Один лесной пожар из четырёх действующих в Якутии ликвидирован. Все возгорания потушили в Сунтарском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в оперативном штабе региона.
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По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, лесопожарная обстановка в республике стабильная. Зафиксированы три возгорания — в Оймяконском, Ленском и Олёкминском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Якутии осуществить эксперимент по борьбе с лесными пожарами методом создания искусственных дождей. Ответственными за его выполнение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.