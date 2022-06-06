Якутск, 6 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Один лесной пожар из четырёх действующих в Якутии ликвидирован. Все возгорания потушили в Сунтарском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в оперативном штабе региона.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, лесопожарная обстановка в республике стабильная. Зафиксированы три возгорания — в Оймяконском, Ленском и Олёкминском районах.

«С начала пожароопасного сезона зарегистрированы 22 лесных пожара на общей площади 546,9 га. За аналогичный период 2021 года на эту же дату были зарегистрированы 152 лесных пожара площадью 99 352 га», — подчеркнул Андрей Коноплёв.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Якутии осуществить эксперимент по борьбе с лесными пожарами методом создания искусственных дождей. Ответственными за его выполнение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.