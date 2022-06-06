Москва, 6 июня, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Смертность из-за последствий заболевания COVID-19 в мире упала в мире до самого низкого уровня с начала весны 2020 года, а число выявленных случаев заражения коронавирусом соответствует уровню октября 2021 года. Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире возросло на 15,9 млн, что на треть меньше, чем в апреле. Смертность в мае от последствий заболевания COVID-19 составила 55 тыс. случаев, это на треть меньше, чем в предыдущем месяце.

На первом месте в мире по заболеваемости находятся США, здесь же зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. (з млн случаев заражения, 9,7 тыс. летальных случаев). На втором месте по числу заражений остаётся Германия (более 1,7 млн случаев заражения). На третьем месте по заболеваемости оказалась Австралия (1,7 млн случаев инфицирования).

По смертности на втором месте в мире находится Россия (3,2 тыс. случаев). На третьем месте по смертности — Германия, но здесь число летальных исходов за месяц снизилось вдвое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19.