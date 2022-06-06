Москва, 6 июня, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В начале недели в Москве будет ещё достаточно прохладно, по-настоящему потеплеет в столице в четверг, 9 июня. Об этом 6 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

По его словам, в понедельник и вторник в Москве ожидается прохладное утро — около +15 °C — и умеренная летняя температура днём, достигающая +21… +23 °C.

передаёт слова Вильфанда ТАСС «В среду уже прогнозируется +23… +25 °C, в четверг (9 июня), пятницу, субботу и воскресенье — до +27… +28 °C».

По словам метеоролога, на соответствующий показателю середины июля температурный фон, ожидаемый в Москве в конце недели, с четверга наложатся небольшие дождики, которые «будут совсем небольшими и кратковременными».

Как сообщало ИА REGNUM, купальный сезон на Черноморском побережье можно будет открыть примерно через неделю, поскольку в ближайшие дни температура воды немного понизится из-за дождей.

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