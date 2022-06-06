Настоящее тепло придёт в Москву 9 июня
Москва, 6 июня, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В начале недели в Москве будет ещё достаточно прохладно, по-настоящему потеплеет в столице в четверг, 9 июня. Об этом 6 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в понедельник и вторник в Москве ожидается прохладное утро — около +15 °C — и умеренная летняя температура днём, достигающая +21… +23 °C.
По словам метеоролога, на соответствующий показателю середины июля температурный фон, ожидаемый в Москве в конце недели, с четверга наложатся небольшие дождики, которые «будут совсем небольшими и кратковременными».
Как сообщало ИА REGNUM, купальный сезон на Черноморском побережье можно будет открыть примерно через неделю, поскольку в ближайшие дни температура воды немного понизится из-за дождей.
Читайте также: Купальный сезон в Московском регионе начнётся позднее обычного