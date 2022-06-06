Шри-Джаяварденепура-Котте, 6 июня, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Из Шри-Ланки в Москву вылетела часть российских граждан, которые остались на острове в связи с задержкой вылета самолёта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки.

Флаг Шри-Ланки

По данным источника, «большая группа пассажиров» с задержанного ранее воздушного суда вылетела в Москву. Подробности не сообщаются.

Напомним, что 3 июня самолёт авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Коломбо: власти Шри-Ланки сослались на коммерческий спор с лизинговой компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному инциденту МИД России заявил протест послу Шри-Ланки, ведутся переговоры между дипломатами.