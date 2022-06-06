Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начинается второй поток акселератора Tech Export to India. Об этом 6 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мероприятие представляет из себя программу для предпринимателей, которые хотят вывести технологичные продукты на индийский рынок. Для этого участникам акселератора помогут определить востребованность их решений и адаптировать бизнес для работы за рубежом.

«К программе могут присоединиться компании из сфер ИТ, ретейла, энергетики, транспорта. Предприниматели изучат культурные особенности выстраивания деловых отношений и ведения бизнеса в Индии. Участники встретятся с потенциальными инвесторами и получат индивидуальные консультации экспертов», — сказала Сергунина.

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