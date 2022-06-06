Москва, 6 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве начинается второй поток акселератора Tech Export to India. Об этом 6 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Мероприятие представляет из себя программу для предпринимателей, которые хотят вывести технологичные продукты на индийский рынок. Для этого участникам акселератора помогут определить востребованность их решений и адаптировать бизнес для работы за рубежом.

«К программе могут присоединиться компании из сфер ИТ, ретейла, энергетики, транспорта. Предприниматели изучат культурные особенности выстраивания деловых отношений и ведения бизнеса в Индии. Участники встретятся с потенциальными инвесторами и получат индивидуальные консультации экспертов», — сказала Сергунина.