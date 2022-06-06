Сеул, , 03:33 — REGNUM Тестовые пуски ракет осуществили США и Южная Корея в ответ на ракетные испытания КНДР. Об этом 6 июня сообщает агентство Yonhap.

Учения США и Южной Кореи Pacom. mil

По данным комитета начальников штабов Республики Корея, восемь ракет класса «земля-земля» были запущены по «различным целям» в период с 04:45 по 04:55 по местному времени 6 июня (с 22:45 по 22:55 мск 5 июня).

В комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что совместный ракетный запуск США и Республикой Корея «продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций».

Напомним, 5 июня Северная Корея осуществила запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным Южной Кореи, зафиксированная скорость ракет составила от трёх до шести чисел Маха.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония и США провели совместные учения по реагированию на пуски баллистических ракет на фоне усугубляющейся ситуации по безопасности в связи с запусками ракет КНДР.

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