Красноярск, , 03:33 — REGNUM В понедельник, 6 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дождь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В 7:20 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 6 на 7 июня ожидается до +3… +5 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

Во вторник, 7 июня, в Красноярске до +12… +16 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +5… +7 °C, временами небольшой дождь.

В среду, 8 июня, в Красноярске ожидается до +13… +17 °C днём и до +4… +7 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 6 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасия и Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более.

6−7 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до −5 °C.

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