Луганск, 6 июня, 2022, 03:32 — ИА Регнум. В Лисичанске в Луганской Народной Республики (ЛНР) и на Привольнянском плацдарме идёт «активное уничтожение огневых точек украинских боевиков». Об этом сообщил в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По его словам, из пригорода Лисичанска и Приволья противник вёл «непрекращающийся огонь» по пригородам Северодонецка, откуда его «не так давно» выбили.

«В то же время по Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум шесть мест скопления техники уничтожены», — написал Мирошник.

Посол ЛНР также сообщил, что идёт «активное уничтожение» группировки украинских войск в районе Приволья.

Родин Мирошник отметил, что зачистка данных территорий позволит «прекратить круглосуточные обстрелы, которые сейчас ещё идут по Северодонецку, Рубежному, Кременной, и завершить полное освобождение «треугольника».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения гаубиц М777 производства США в Лисичанске. Также он разместил ещё одно видео, доказывающее взятие под контроль российскими военнослужащими жилой зоны Северодонецка.

Подробнее: Кадыров снова заявил о контроле войск России над жилой зоной Северодонецка