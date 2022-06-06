Москва, , 07:20 — REGNUM В столице пройдет фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи». Об этом 6 июня сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Реконструкция Historyfest.ru

Мероприятие состоится в период с 9 по 13 июня 2022 года. Фестиваль пройдет на 61 городской площадке. По замыслу организаторов, гости смогут познакомиться с бытом ушедших эпох и узнать, как жили, трудились и проводили досуг в прошлом.

«В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» проходит под девизом «Двадцать веков побед России». С 9 по 13 июня на 61-й одной площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится наша страна. В фестивале примут участие более 1000 реконструкторов со всей России», — сказано в сообщении.

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