Лиссабон, , 03:12 — REGNUM Криштиану Роналду забил два гола в футбольном матче турнира Лиги наций в игре команд Португалии и Швейцарии. Дубль позволил спортсмену обновить собственный рекорд по голам за свою сборную.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оставил мяч в воротах соперника на 35-й и 40-й минутах матча группового турнира. В результате на его счету стало 117 забитых мячей за национальную сборную, что позволило футболисту обновить собственный рекорд.

Отметим, что на установление нового рекорда Роналду потребовалось 188 матчей.

Напомним, что среди бомбардиров по голам за сборную второе место после Роналду занимает Али Даеи (Иран), на счету которого остаётся 109 удачных атак в ворота соперника.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Португалии по футболу в матче второго тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сыграла с командой Швейцарии. Мачт прошёл в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

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