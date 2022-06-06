Ванкувер, Канада, 6 июня, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Товарищеский матч футбольной сборной Канады с командой Панамы, который должен был начаться в Ванкувере в 2:00 мск 6 июня, оказался сорван из-за отказа от игры канадских футболистов, выступивших таким образом против «неуважения» со стороны Канадской футбольной ассоциации. Об этом 6 июня сообщает телеканал TSN.

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Как следует из совместного заявления игроков национальной команды, Канадская футбольная ассоциация проявляет к ним неуважение, затягивая переговоры о новом соглашении и назначая неудовлетворительный бонус за выход на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

В настоящее время члены канадской сборной ведут переговоры с национальной федерацией о проведении запланированного на 10 июня товарищеского матча со сборной Кюрасао.

Как сообщало ИА REGNUM, федерация футбола в Канаде объявила, что товарищеский футбольный матч с Ираном отменён из-за политической ситуации.

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