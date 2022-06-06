Киев, , 02:33 — REGNUM Задачу усилить личные меры безопасности поставил президент Украины Владимир Зеленский из страха перед возможным покушением на него. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Кива в своём телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Кивы, украинский лидер опасается покушения на него со стороны западных спецслужб, либо со стороны командования вооружённых сил Украины (ВСУ). Как утверждает Кива, командование ВСУ крайне недовольно руководством боевыми действиями со стороны Зеленского, так как указания главы государства приводят к потерям среди личного состава и к поражению украинских войск.

Также, по мнению экс-депутата Рады, украинский президент опасается претензий со стороны стран-союзников, которые всё чаще стали говорить о проигрыше со стороны Украины. Западные страны стали приходить к выводу, что конфликт на территории Украины необходимо завершить, а физическое устранение Зеленского, по словам Кивы, станет самым быстрым из возможных способов достичь этой цели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США призвали президента Украины Зеленского завершить конфликт, приняв при этом условия России.

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