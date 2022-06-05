Лондон, 6 июня, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Сборная Украины в стыковом финальном матче проиграла команде Уэльса, оставшись без путёвки на чемпионат мира 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч состоялся в рамках отборочной кампании на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в Катаре. В финале в стыковом мачте команда Уэльса победила сборную Украины со счётом 1:0, при этом причиной стал автогол: на 34-й минуте украинский футболист Андрей Ярмоленко забил мяч в свои ворота.

В итоге на чемпионат мира по футболу впервые с 1958 года поедет сборная Уэльса.

Напомним, что ранее матчи с участием сборной Украины перенесли с марта на июнь из-за ситуации в стране. Полуфинал стыкового мини-турнира украинские футболисты провели 1 июня, обыграв шотландскую сборную со счётом 3:1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.