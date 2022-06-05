Тегеран, 6 июня, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Послу Индии в Тегеране вручили ноту протеста из-за высказываний представителя правящей индийской партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нипур Шармы, которые во многих мусульманских странах посчитали оскорбительными по отношению к пророку Мухаммеду. Об этом 5 июня сообщает агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди в Иране

агентство Mehr «После оскорбления Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) в индийском телешоу посол Индии в Тегеране в воскресенье вечером был вызван в МИД генеральным директором по Южной Азии, чтобы принять решительный протест Исламской Республики Иран».

По данным агентства, посол «выразил сожаление и назвал недопустимым любое оскорбление Пророка». Он заверил иранскую сторону, что высказывания представительницы БДП на теледебатах в эфире индийского ТВ не отражают мнения правительства Индии, уважающего все религии. Шарма, чьи слова спровоцировали скандал, не является госслужащей. После разразившегося скандала она уволена с партийной должности.

Ранее о приостановлении членства Шармы в партии с исключением её из основного состава, со ссылкой на руководство БДП сообщил индийский телеканал NDTV.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии регулярно происходят межобщинные столкновения между индусами и мусульманами.

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