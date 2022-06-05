Москва, 6 июня, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Ведущий канала La7 на итальянском телевидении Массимо Джилетти почувствовал себя плохо после завершения интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Инцидент произошёл 6 июня во время беседы телеведущего с гостями передачи Non è l’Arena.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Джилетти находился на связи со студией в Риме из Москвы и после завершения интервью с Захаровой по Skype начал его обсуждение с гостями телепередачи. Однако через несколько минут гости передачи и соведущая Джилетти заметили, что ему не по себе. Соведущая крикнула: «Помогите Массимо!», после чего был включён рекламный блок, самого инцидента в эфире не показали.

После рекламы соведущая Джилетти пояснила, что у него неожиданно ухудшилось самочувствие и передача продолжилась без него. Итальянский журналист вернулся в эфир спустя некоторое время и пояснил, что причиной недомогания мог стать недостаток сахара или непривычно прохладная погода в Москве. Первую помощь Джилетти, по его словам, оказал российский журналист Владимир Соловьёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о железном занавесе, который выстраивает ЕС вокруг России, и о том, кому выгоден разрыв отношений между Европой и Россией.