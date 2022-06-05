Париж, 6 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Победителем открытого теннисного чемпионата Франции «Ролан Гаррос» (Roland Garros) стал испанский спортсмен Рафаэль Надаль. Данный чемпионат он выигрывает в 14-й раз.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой корт

Турнир прошёл в Париже. В финале пятой ракетке мира Рафаэлю Надалю проиграл норвежский теннисист Каспер Рууд, который является восьмым номером мирового рейтинга: встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

Таким образом, Надаль в 14-й раз стал победителем чемпионата «Ролан Гаррос».

Напомним, что в 2021 году чемпионат выиграл Новак Джокович (Сербия).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Рафаэль Надаль заявил, что матч с Новаком Джоковичем может стать него последним в спортивной карьере, пояснив, что он «снова прошёл через проблемы с ногой».

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