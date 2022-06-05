Москва, 6 июня, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ситуации, сложившейся вокруг своего визита в Сербию, согласился на унижение — в отличие от своего предшественника Евгения Примакова, в 1999 году прервавшего свой перелёт в США. Такую точку зрения высказал 6 июня в своем телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

(сс) Dima276 Евгений Примаков

«В 1999 году Примаков сам развернул самолёт в воздухе, когда начали бомбить Югославию. Гордый поступок. В 2022 году Лавров дождался, когда ему запретят долететь в Сербию. Даже предупреждения сербского Вучича не остановили его от унижения», — рассказал Колеров.

Напомним, что ранее источники в российском МИДе подтвердили СМИ, что официальный визит Сергея Лаврова в Сербию, запланированный на 6 и 7 июня, отменяется из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.

О проблемах, связанных с приездом Лаврова в Белград, первым заговорил президент Сербии Александр Вучич 2 июня в Братиславе, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, что ситуация вокруг визита «усложняется» и что непонятно, как Лавров прилетит в Сербию.