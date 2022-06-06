Рим, , 01:27 — REGNUM Коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 июня в эфире итальянского телеканала La7.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова указала, что с политической точки зрения Евросоюз не существует без США. При этом ЕС выстраивает железный занавес вокруг России, не являясь при этом ни большинством, ни лидером в мире, и не имея своего мнения без указания США. В частности, Захарова напомнила ситуацию со строительством газопроводов.

«Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — отметила официальный представитель МИД России.

Другим примером разрыва отношений Коллективного Запада с Россией, по словам Захаровой, являются переговоры по облегчению визового режима со странами ЕС, которые ведутся уже около 20 лет. Захарова отметила, что Евросоюз, не давая никаких объяснений, практически свернул эти переговоры, облегчив при этом визовый режим для Молдавии.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что разделение России и Европы выгодно лишь США, в этом истинная цель Вашингтона.

Коснувшись темы конфликта на Украине, Захарова пояснила, что если Евросоюз хочет мира, то ему для этого достаточно прекратить поставлять Киеву вооружение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Захарова подтвердила отказ трёх стран пропускать самолёт, на котором глава МИД России Сергей Лавров направлялся в Сербию. Как указала Захарова, эта ситуация является ещё одним примером попытки разрыва отношений с Россией со стороны Запада.

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