Москва, 6 июня, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Персональные данные пользователей сайта Министерства строительства и ЖКХ России защищены, угроз нет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя федерального ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

В приведённом заявлении отмечается, что «персональные данные» сайта Минстроя России «находятся под защитой», «угрозы им нет, они находятся в безопасности».

В настоящее время (на 6 июня 01:14 мск) при попытке зайти на сайт Министерства строительства и ЖКХ России выходит сообщение о том, что он «не отвечает», предлагая «зайти позже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сайт Минстроя РФ подвергся хакерской атаке: взломщики требовали от администраторов выплатить им 0,5 биткоина, грозя выложить информацию о персональных данных сотрудников.