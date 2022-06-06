Абуджа, , 01:05 — REGNUM В Нигерии количество убитых в католической церкви Святого Франциска в результате нападения боевиков возросло. По одним данным, речь идёт о более 50-ти погибших, по другим — о 80-ти убитых. Официальных данных о количестве жертв пока нет.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Первоначально сообщалось, что в результате происшествия погибли 25 человек, также есть раненые. Нигерийская газета Nigerian Tribune, ссылаясь врачей, пишет, что в результате происшествия могли быть убиты свыше 50 человек.

По другим данным, которые приводит медийный портал Politics Nigeria, число погибших достигло 85 погибших.

Пока нет официального подтверждения данных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Нигерии боевики совершили вооружённое нападение во время службы на католическую церковь Святого Франциска. По данным местных СМИ, боевики бросили бомбу и пытались захватить заложников.

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