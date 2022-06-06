Москва, 6 июня 2022, 01:05 — REGNUM Купальный сезон на Черноморском побережье можно будет открыть примерно через неделю, поскольку в ближайшие дни температура воды немного понизится из-за дождей. Об этом 6 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, температура моря в Сочи, Туапсе, Ялте и Анапе уже приближалась к +20 °C, но начало купального сезона требует более устойчивого прогрева воды.
Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях в ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать уровню июля.
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