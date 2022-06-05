Москва, 6 июня, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Купальный сезон на Черноморском побережье можно будет открыть примерно через неделю, поскольку в ближайшие дни температура воды немного понизится из-за дождей. Об этом 6 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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приводит слова Вильфанда ТАСС «На юге России прогнозируются дожди с понедельника (6 июня), а это, конечно, приведёт к понижению температуры воды. Примерно через неделю прогнозируется наступление купального сезона».

По словам метеоролога, температура моря в Сочи, Туапсе, Ялте и Анапе уже приближалась к +20 °C, но начало купального сезона требует более устойчивого прогрева воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях в ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать уровню июля.

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