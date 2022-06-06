Белград, 6 июня 2022, 01:20 — REGNUM Запретив российскому правительственному самолету с министром иностранных дел Сергейом Лавровым на борту пересечь своё воздушное пространство на пути в Сербию, Болгария, Северная Македония и Черногория бросили прямой вызов России. Такое мнение ИА REGNUM высказал 5 июня сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
Напомним, что визит главы российской дипломатию в Сербию был намечен на 6 и 7 июня. Однако президент Сербии Александр Вучич 2 июня внезапно заявил, что ситуация вокруг визита Сергея Лаврова «усложняется» из-за ранее принятого большинством европейских стран решения закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Сербское издание Vecernje Novosti 5 июня сообщило, что три балканские страны — Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета Лаврова. Позднее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила, что официальная София действительно приняла такое решение.
«Три балканские страны сорвали ранее запланированный официальный визит главы российской дипломатии в Сербию. Подобные действия могут только дополнительно мотивировать России пробить в какой-то момент коридор до своего балканского союзника», — отметил политолог.
Гайич назвал решение трех соседей Сербии «наглостью высшей пробы». По его словам, это плохо и для Сербии, которая теперь окажется под еще более сильным давлением, несмотря на все договорённости, которые сербские власти пытаются «провернуть» с Западом.
«Сербы на стороне русских. Это показали все последние опросы общественного мнения. По мере того, как развиваются события на Украине, позиция сербского народа только укрепляется. Сербы из-за своей позиции в истории пережили многие страдания, но из двух мировых войн вышли как победители, потому что были на правильной стороне истории», — рассказал Гайич.
Сербский эксперт напомнил, что на днях в Белград приезжала с визитом представитель Европарламента Виола фон Крамон, которая является членом немецкой Партии зеленых, той же самой, откуда вышла и действующий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Гайича, ситуация вокруг отмены визита министра Лаврова крайне неприятна для сербов, но это не первый раз, когда сербский народ находится в недружественном окружении.
«Сербы опять на правильной стороне истории. Немцам не надо нас учить, что нам делать. Сербские власти, которые хотят бесконечно порхать между двумя полюсами, знают, что народ за русских, и просто не могут игнорировать этот факт», — подытожил Стеван Гайич.