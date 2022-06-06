Белград, , 01:20 — REGNUM Запретив российскому правительственному самолету с министром иностранных дел Сергейом Лавровым на борту пересечь своё воздушное пространство на пути в Сербию, Болгария, Северная Македония и Черногория бросили прямой вызов России. Такое мнение ИА REGNUM высказал 5 июня сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что визит главы российской дипломатию в Сербию был намечен на 6 и 7 июня. Однако президент Сербии Александр Вучич 2 июня внезапно заявил, что ситуация вокруг визита Сергея Лаврова «усложняется» из-за ранее принятого большинством европейских стран решения закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Сербское издание Vecernje Novosti 5 июня сообщило, что три балканские страны — Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета Лаврова. Позднее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила, что официальная София действительно приняла такое решение.

«Три балканские страны сорвали ранее запланированный официальный визит главы российской дипломатии в Сербию. Подобные действия могут только дополнительно мотивировать России пробить в какой-то момент коридор до своего балканского союзника», — отметил политолог.

Гайич назвал решение трех соседей Сербии «наглостью высшей пробы». По его словам, это плохо и для Сербии, которая теперь окажется под еще более сильным давлением, несмотря на все договорённости, которые сербские власти пытаются «провернуть» с Западом.

«Сербы на стороне русских. Это показали все последние опросы общественного мнения. По мере того, как развиваются события на Украине, позиция сербского народа только укрепляется. Сербы из-за своей позиции в истории пережили многие страдания, но из двух мировых войн вышли как победители, потому что были на правильной стороне истории», — рассказал Гайич.

Сербский эксперт напомнил, что на днях в Белград приезжала с визитом представитель Европарламента Виола фон Крамон, которая является членом немецкой Партии зеленых, той же самой, откуда вышла и действующий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Это самые ярые ястребы НАТО. Таким они были и во время агрессии альянса против СР Югославии в 1999 году, когда министром иностранных дел Германии был Йошка Фишер . Политику этой партии лучше всего иллюстрирует немецкая комедия «Опять он», чье действие разворачивается в 2014 году. Гитлер просыпается посреди Берлина и смотрит на мир вокруг. Он абсолютно разочарован неонацистами, но зато в восторге от Партии зеленых. Мне кажется, что это хорошая метафора, которая описывает то, что происходит сегодня. Эти немецкие «зеленые» учат нас, сербов, что такое правильная сторона истории. Это крайне неприлично, так как эта же Германия только в одном XX веке трижды пыталась истребить сербов. Стеван Гайич

По словам Гайича, ситуация вокруг отмены визита министра Лаврова крайне неприятна для сербов, но это не первый раз, когда сербский народ находится в недружественном окружении.

«Сербы опять на правильной стороне истории. Немцам не надо нас учить, что нам делать. Сербские власти, которые хотят бесконечно порхать между двумя полюсами, знают, что народ за русских, и просто не могут игнорировать этот факт», — подытожил Стеван Гайич.